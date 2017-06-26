По итогам деятельности Общества в 2016 году размер дивиденда на 1 акцию составил 0,0070440486 руб.

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28 июня 2017, 10:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
Годовым общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по итогам 2016 года (протокол от 19 июня 2017 года № 13/2017) принято следующее решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 1 308 811 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 308 811 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 г.».
По состоянию на 26 июня 2017 года Обществом размещено 185 803 801 146 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Исходя из суммы чистой прибыли Общества, направленной на выплату дивидендов по акциям ПАО «МРСК Волги» по итогам 2016 года, размер дивиденда на 1 акцию составил 0,0070440486 руб.