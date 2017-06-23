Представители ДРСК приняли участие в круглом столе по технологическому присоединению в Хабаровске

В рамках прошедшего круглого стола специалисты филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» (входит в состав ПАО «РусГидро») со своими коллегами из других сетевых организаций и представителями муниципальных и региональных органов власти обсудили улучшение инвестиционного и делового климата по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям водо- и теплоснабжения в крае.



Несмотря на заявленный организаторами формат круглого стола, встреча энергетиков и бизнесменов прошла по принципу «вопрос-ответ», при этом большая часть вопросов была адресована представителям электросетевых и сбытовых организаций. Как правильно выбрать сетевую организацию для заключения договора на технологическое присоединение, каковы дальнейшие шаги застройщика после фактического подключения, каким образом можно ускорить процесс согласования документов в Ростехнадзоре – на эти и ряд других вопросов отвечал начальник службы перспективного развития и технологического присоединения Хабаровских электрических сетей Юрий Журавлев.



По словам Юрия Журавлева, Дальневосточная распределительная сетевая компания в зоне своего присутствия стремится организовать работу с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями максимально эффективно, сократив количество этапов на пути к подключению к сетям энергопредприятия до минимума. На сегодняшний день количество этапов не превышает четырех, а еще пару лет назад их было девять.



Об инвестиционной привлекательности региона в целом по итогам сформированного за 2016 год всероссийского рейтинга субъектов федерации присутствующим рассказал начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата минэкономразвития Хабаровского края Юрий Рыбко. По словам представителя министерства, улучшение позиций края на 32 пункта – с 72 до 40 места – стало возможным благодаря в том числе и предприятиям энергетического комплекса.



Как отметили все без исключения участники встречи, подобные мероприятия важно проводить регулярно. Организаторы прошедшего круглого стола – специалисты АО «Горэлектросеть» - выразили готовность следующее совещание провести уже в октябре текущего года.