Представители ПК D1 приняли участие в ХХV Международной научно-технической и практической конференции "Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики"

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» принял участие в ХХV Международной научно-технической и практической конференции «Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики».



Конференция проводится при поддержке Российской академии наук, Академии электротехнических наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».



На конференции было представлено 33 доклада, ведущих российских и зарубежных предприятий по следующей тематике:

Перспективы развития электроэнергетики и электрических сетей. Потребности электроэнергетики в трансформаторно-реакторном оборудовании до 2030 года.

Исследования и разработки в области совершенствования и создания новых видов трансформаторного и реакторного оборудования.

Системы диагностики и мониторинга трансформаторного оборудования.

Комплектующие трансформаторно-реакторного оборудования. Вопросы производства.

Испытания трансформаторного и реакторного оборудования.

Опыт эксплуатации трансформаторно-реакторного оборудования.

На конференции Подкомитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» представляли:



Александр Славинский - руководитель Подкомитета, председатель Совета директоров компании «Изолятор», вице-президент Ассоциации ТРАВЭК, доктор технических наук;



Члены Подкомитета:



В.А. Русов - главный инженер ООО «ДИМРУС»,



С.П. Высогорец - главный специалист службы эксплуатации ПАО «МРСК Северо-Запада»,



Сабитов А.Х. - cтарший преподаватель,



Козлов В.К. - профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО КГЭУ.



От Подкомитета доклады представили:



1) Русов В.А. «Системы мониторинга силовых трансформаторов с использованием беспроводных датчиков» ООО «ДИМРУС» (г. Пермь, Россия)



2) Казаков М.С., Давиденко И.В. «Уточнение критериев идентификации повреждаемости трансформаторов по анализу газа и масла из газового реле» ОАО «Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург, Россия) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия)



3) Пилюгин А.В. «Контроль состояния высоковольтного оборудования методом «online взаимодействия» между производителем и потребителем» Компания «ИЗОЛЯТОР» (с. Павловская Слобода, Московская область, Россия)



4) Высогорец С.П. «Статистическое моделирование ресурса изоляционных масел силовых трансформаторов на основе ряда измеренных показателей качества» ПАО «МРСК Северо-Запада» (г. Санкт-Петербург, Россия)



5) Высогорец С.П. «Научный поиск метода экспресс-анализа показателей старения масла как меры, направленной на повышение эффективности ремонтной кампании»



6) Сабитов А.Х., Козлов В.К. «Неразрушающий способ для оценки степени полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (г.Казань, Россия)



Члены Подкомитета приняли активное участие в дискуссионном обсуждении докладов, представленных на конференции, а также дали свои предложения в решение конференции. После обсуждения участниками конференции по результатам работы будет принято решение, отражающее состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования, которое направляется в государственные структуры, ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС» и другие организации РФ.