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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Расчистка просек в Северной Осетии повышает надежность электроснабжения потребителей

Расчистка просек в Северной Осетии повышает надежность электроснабжения потребителей

28 июня 2017, 10:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в течение года регулярно ведут расчистку трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

В первую очередь это необходимо для предотвращения электротравматизма, ведь кроны деревьев и иной растительности, касающиеся голых проводов линий электропередачи, особенно после дождя или снега, служат проводником электрического тока.

При неблагоприятных погодных условиях разросшиеся деревья способны повреждать провода во время возникновения нештатных ситуаций и провоцировать аварийные отключения. Кроны и ветви деревьев, их падение на ЛЭП могут существенно затруднить обслуживание электросетей.

За пять месяцев текущего года энергетиками филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» расчищено более 35,8 га трасс линий электропередачи различного класса напряжения, что составляет половину от запланированных работ на текущий год.

В частности, в районах распределительных сетей 0,4 кВ освобождены от поросли деревьев и кустарника трассы ЛЭП на территории около 10 га. Вдоль трасс высоковольтных линий комплексная программа реализована на площади 25,8 га. Всего до конца года энергетики планируют провести работы на территории площадью в 35 га.

Данная работа была проведена и в зоне эксплуатации консолидированных сетей, городе Владикавказе, где произведена подрезка более 800 деревьев, находящихся в опасной близости к линиям напряжением 0,4/6-10 кВ. Энергетики срубили разросшиеся ветви деревьев, которые приблизились на недопустимое расстояние к линиям электропередачи почти на 15 улицах Владикавказа, поселков Заводской и Редант.

Для проведения расчистки просек персонал районных электрических сетей обеспечен необходимыми инструментами: ручными кусторезами, бензопилами. В работах была задействована специальная техника.

Ежегодная подрезка растительности позволяет в значительной степени повысить эффективность работы электросетевого комплекса, обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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