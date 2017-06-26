С 1 июля в Элисте вступают в силу новые тарифы на электроэнергию

Новый номер RusCable Insider Digest
28 июня 2017, 09:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
Калмыцкий филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») напоминает: с 1 июля 2017 года вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения.
Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 22.12.2016 г. № 101-п/э «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Калмыкия на 2017 год» одноставочный тариф для городского населения установлен в размере 4,38 руб./кВт.ч.
Для элистинцев, квартиры которых оборудованы электрическими плитами, тариф установлен в размере 3,07 руб./кВт.ч.
Новые тарифы утверждены, в соответствии с предельными уровнями, установленными Федеральной антимонопольной службой России.
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» призывает всех своих абонентов своевременно платить за потребленные энергоресурсы.