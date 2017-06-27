Студенты Сердобска познакомились с работой энергетиков

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28 июня 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
Студенты-первокурсники Сердобского многопрофильного техникума стали участниками экскурсии в Сердобское производственное отделение (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго», организованную администрацией и профкомом предприятия.
Сначала гостей пригласили посетить диспетчерский пункт, где начальник оперативно-диспетчерской службы (ОДС) Сердобского ПО Виталий Согрин рассказал о работе предприятия в целом и диспетчерской службы в частности, продемонстрировав основные элементы управления электросетевым хозяйством всего производственного отделения.
Затем студенты отправились на учебно-тренировочный полигон, где электромонтеры бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий и подстанционного оборудования отрабатывают полученные навыки. Здесь же ежегодно проходят локальные соревнования по профессиональному мастерству среди персонала производственного отделения.
Также, в рамках программы пребывания учащихся в Сердобском ПО, начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля Александр Головин рассказал гостям об элементарных правилах электробезопасности, соблюдение которых позволит избежать несчастных случаев и вреда жизни и здоровью. Для закрепления полученных знаний участникам экскурсии был показан специализированный фильм. После чего, студентов научили оказывать первую помощь при поражении током. В качестве условного пострадавшего традиционно выступил манекен-тренажер для проведения реанимационных действий.
Знакомство с объектами энергоснабжения и общение с работниками филиала «Пензаэнерго» позволяют студентам лучше понять особенности функционирования электросетевого комплекса, рассмотреть важные аспекты работы электроэнергетики и узнать правила электробезопасности.
Экскурсии на предприятия проводятся регулярно, в рамках сотрудничества ПАО «МРСК Волги» с образовательными учреждениями, а также в рамках программы по предупреждению травматизма на объектах электроэнергетики, инициированной ПАО «Россети».