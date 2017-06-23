Тяжело – в ученье, легко – в бою!

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28 июня 2017, 09:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО
Надежное и качественное энергоснабжение потребителей – главная задача специалистов филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - Омскэнерго», на решение которой даже в спокойные дни направляются все силы и средства. Для того, чтобы быть готовыми в кратчайшие сроки устранить возможные технологические нарушения, в «мирное время» энергетики проводят тренировки и учения, в том числе совместные – с другими службами, чтобы быть во всеоружии.
13 человек тушили пожар на подстанции в рамках учений. По их легенде на объекте произошло возгорание. Участие в контрольной противоаварийной, совмещённой с противопожарной, тренировке в Саргатском районе электрических сетей принял персонал диспетчерской службы и персонал мастерских участков (имеющих оперативные права) совместно с представителями пожарной части ПЧ -55 Саргатского района. Тренировка проходила на базе подстанции 110/35/10 «Саргатская». Главная цель проведенного занятия - проверка способности оперативного и оперативно-ремонтного персонала предупреждать развитие, обеспечивать ликвидацию технологического нарушения, контроль взаимодействия с пожарной командой. Подобные мероприятия проводятся ежегодно и помогают отработать навыки взаимодействия энергетиков и пожарных в случае возникновения возможных технологических нарушений.
Еще одна совместная с пожарными тренировка прошла на базе подстанции Называевского района электрических сетей. Легенда учений гласила – на подстанции произошел пожар, на место происшествия были вызваны специалисты-энергетики и пожарные. Всего в отработке тренировочной ситуации приняли участие 12 человек.
Обе тренировки получили от руководителей оценку «хорошо», а значит, главная цель – отработка навыков взаимодействия в сложных ситуациях – была достигнута.
Добавим, что подобные мероприятия в ежегодном формате проводятся в каждом районе электрических сетей.