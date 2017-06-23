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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тяжело – в ученье, легко – в бою!

Тяжело – в ученье, легко – в бою!

28 июня 2017, 09:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО

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Надежное и качественное энергоснабжение потребителей – главная задача специалистов филиала ПАО  «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - Омскэнерго», на решение которой даже в спокойные дни направляются все силы и средства. Для того, чтобы быть готовыми в кратчайшие сроки устранить возможные технологические нарушения, в «мирное время» энергетики проводят тренировки и учения, в том числе  совместные – с другими службами, чтобы быть во всеоружии.

13 человек тушили пожар на подстанции в рамках учений. По их легенде на объекте произошло возгорание. Участие в  контрольной противоаварийной, совмещённой с противопожарной, тренировке в Саргатском районе электрических сетей принял персонал диспетчерской службы и персонал мастерских участков (имеющих оперативные права) совместно с представителями пожарной части ПЧ -55 Саргатского района. Тренировка проходила на базе подстанции 110/35/10 «Саргатская». Главная цель проведенного занятия -  проверка  способности оперативного и оперативно-ремонтного персонала предупреждать развитие, обеспечивать ликвидацию технологического нарушения, контроль взаимодействия с пожарной командой. Подобные мероприятия проводятся ежегодно и помогают отработать навыки взаимодействия энергетиков и пожарных в случае возникновения возможных технологических нарушений. 

Еще одна совместная с пожарными тренировка прошла на базе подстанции Называевского района электрических сетей. Легенда учений гласила – на подстанции произошел пожар, на место происшествия были вызваны специалисты-энергетики и пожарные. Всего в отработке тренировочной ситуации приняли участие 12 человек.

Обе тренировки получили от руководителей оценку «хорошо», а значит, главная цель – отработка навыков взаимодействия в сложных ситуациях – была достигнута.

Добавим, что подобные мероприятия в ежегодном формате проводятся в каждом районе электрических сетей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"

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