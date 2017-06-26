Удмуртэнерго: в грозовой сезон работоспособность энергооборудования взята под особый контроль

В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняты меры для обеспечения устойчивой работы электросетевого оборудования в период повышенной грозовой активности.



В настоящее время специалисты филиала «Удмуртэнерго» контролируют состояние оборудования: разрядников, грозозащитных тросов на высоковольтных линиях, молниеотводов. На подстанциях и распределительных пунктах заменена дефектная изоляция и средства защиты от перенапряжений. На энергообъектах, где были зафиксированы отключения во время гроз в прошлом сезоне, был проведен дополнительный тепловизионный контроль.



Для оперативного и ремонтного персонала проведен инструктаж по особенностям работы с оборудованием в грозовой сезон и действиям персонала.



В течение всего грозового сезона сотрудники «Удмуртэнерго» будут контролировать состояние оборудования, выполнять осмотры и проверять технические характеристики молниезащиты на подстанциях. Это позволит предотвратить повреждение элементов электрических сетей, а также по необходимости максимально быстро устранять ее последствия.



Напомним, в ходе подготовки к грозовому периоду 2017 года в филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» был реализован целый комплекс технических и организационных мероприятий. Внутренние проверки энергетиков и прошедшие грозы подтвердили, что технический персонал и оборудование распределительной сетевой компании готовы к работе в сложных условиях, оперативно справляются с возникающими технологическими нарушениями.



Энергетики просят жителей республики соблюдать правила безопасности. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы. Нежелательно пользоваться обычным телефоном, а на улице – сотовым. Категорически нельзя находиться во время грозы вблизи линий электропередачи и других энергообъектов, пытаться укрыться там от дождя. Если поблизости есть жилое или общественное здание (они оборудованы молниеотводами, которые защитят вас от попадания молнии), зайдите туда.



При обнаружении оборванного провода, ни в коем случае не приближайтесь к ним ближе 8 метров и, тем более, не пытайтесь его убрать самостоятельно! Срочно сообщите о произошедшем в район электрических сетей по месту жительства или единому телефону 8-800-100-33-00. Это поможет энергетикам быстрее восстановить электроснабжение.