В Казани создадут федеральный исследовательский центр

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28 июня 2017, 17:02
Рубрика: Россия
Метки: НАУКА
Соответствующий приказ о реорганизации подписал руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Новый научный центр федерального уровня объединит на базе Казанского научного центра 7 учреждений, подведомственных ФАНО России:
- Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН;
- Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН;
- Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН;
- Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН;
- Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения;
- Поликлиника Казанского научного центра РАН.
«Все институты имеют мощные научные школы, уровень гуманитарных исследований которых позволит создать некий синергетический эффект во многих отраслях и областях науки. Это позволит усилить общие позиции научно-исследовательского центра и обеспечить его конкурентоспособность в регионе», - считает академик, руководитель Казанского научного центра РАН Олег Синяшин.
По мнению институтов-инициаторов интеграционного проекта, создание федерального исследовательского центра в Казани позволит обеспечить развитие фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных научных областях. Объединение кадрового и инфраструктурного потенциалов научных институтов будет способствовать созданию наукоемких технологий, направленных на решение задач устойчивого социально-экономического развития региона в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
Ожидается, что основными направлениями деятельности центра станут:
- развитие методов диагностики и лечения заболеваний растений, животных и человека;
- создание интеллектуальных систем и функциональных материалов для нано- и биотехнологий;
- разработка физических принципов квантовой информатики; - развитие научных основ энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий добычи и переработки тяжелого углеводородного сырья, а также транспортировки, распределения и использования энергоносителей;
- развитие концептуальных подходов для создания продуктов растениеводства с улучшенными свойствами и конверсии возобновляемого растительного сырья в инновационные продукты;
- разработка систем земледелия и агротехнологий нового поколения, обеспечивающих сохранение плодородия почв, эффективное использование природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и производство заданного количества и качества сельхозпродукции;
- мобилизация генетических ресурсов растений и животных, создание новаций, обеспечивающих производство биологически ценных продуктов питания, кормов и кормовых добавок с максимальной безопасностью для здоровья человека и окружающей среды и др.