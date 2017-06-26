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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Центра и Приволжья выбран лучший инженер

В МРСК Центра и Приволжья выбран лучший инженер

28 июня 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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В МРСК Центра и Приволжья подведены итоги конкурса «Лучший инженер». Победитель был определен на основании финальных результатов соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10кВ прошедших в начале июня в г. Воронеж.

Среди главных задач прошедшего конкурса - оценка уровня профессиональной подготовки инженерно-технического персонала, повышение мотивации сотрудников, определение лучших практик и обмен опытом. К участию в конкурсе отбирались мастера из состава команд участвующих в соревнованиях.

Чтобы выявить лучшего инженера среди инженерно-технического персонала, занимающегося эксплуатацией оборудования в районах электрических сетей, жюри оценивало итоговые результаты по таким этапам соревнований как: проверка знаний действующих нормативно-технических документов; первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ с применением гидроподъёмника; техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника (работа из макета корзины гидроподъемника с земли); замена дефектного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ и т.д. Все конкурсные задания основывались на элементах повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы сетей.

По результатам подсчета полученных баллов победителем конкурса «Лучший инженер» признан Дмитрий Варанкин - мастер участка Афанасьевского РЭС Северных электрических сетей филиала «Кировэнерго».

Напомним, конкурс «Лучший инженер» проводился в соответствии с программой мероприятий, реализуемых в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера».

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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