В МРСК Центра и Приволжья выбран лучший инженер

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28 июня 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В МРСК Центра и Приволжья подведены итоги конкурса «Лучший инженер». Победитель был определен на основании финальных результатов соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10кВ прошедших в начале июня в г. Воронеж.
Среди главных задач прошедшего конкурса - оценка уровня профессиональной подготовки инженерно-технического персонала, повышение мотивации сотрудников, определение лучших практик и обмен опытом. К участию в конкурсе отбирались мастера из состава команд участвующих в соревнованиях.
Чтобы выявить лучшего инженера среди инженерно-технического персонала, занимающегося эксплуатацией оборудования в районах электрических сетей, жюри оценивало итоговые результаты по таким этапам соревнований как: проверка знаний действующих нормативно-технических документов; первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ с применением гидроподъёмника; техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника (работа из макета корзины гидроподъемника с земли); замена дефектного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ и т.д. Все конкурсные задания основывались на элементах повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы сетей.
По результатам подсчета полученных баллов победителем конкурса «Лучший инженер» признан Дмитрий Варанкин - мастер участка Афанасьевского РЭС Северных электрических сетей филиала «Кировэнерго».
Напомним, конкурс «Лучший инженер» проводился в соответствии с программой мероприятий, реализуемых в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера».