В "Новгородэнерго" начались учения по ликвидации массовых технологических нарушений на энергообъектах

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28 июня 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, УЧЕНИЯ
В течение двух дней, начиная с 8.00 мск 28 июня, специалисты филиалов МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» и «Псковэнерго», представители МЧС, органов власти отработают взаимодействие при ликвидации сложных технологических нарушений на объектах энергетики в осенне-зимний период.
По легенде учений, в ближайшие часы в Новгородской области ожидается мощный атмосферный циклон с обильными осадками в виде снега, града, сопровождаемый сильным ветром порывами до 25 м/сек и резким понижением температуры воздуха. Неблагоприятная погода приведет к массовым технологическим нарушениям в работе энергообъектов в северо-восточных районах области, без света останутся более 23 тыс. жителей региона. На предприятии будет введен особый режим работы.
По замыслу, наиболее «пострадают» объекты Боровичских электрических сетей. Основные «восстановительные работы» на ВЛ-110/35/10 кВ развернуться в окрестностях г. Боровичи, куда будут направлены мобильные силы из соседних районов. Во второй половине дня 28 июня на помощь новгородским энергетикам в Боровичский район будут переброшены два мобильных подразделения из «Псковэнерго» – ремонтная бригада и расчет с передвижным дизель-генератором.
Для отработки взаимодействия мобильных бригад организованы учебные места – на действующих энергообъектах бригады выполнят различные виды противоаварийных работ, в т.ч. восстановление вязок, замена изоляции, опор, снятие деревьев с проводов, подключение резервных источников питания к социально значимым объектам. Координировать ход восстановительных работ будут Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Новгородской области и оперативный штаб «Новгородэнерго». В учениях задействованы представители органов власти, диспетчерские службы, аварийно-спасательные подразделения МЧС, подрядные организации.
Итоги учений будут подведены 29 июня.
Отметим, противоаварийные учения проводятся ежегодно в рамках общей подготовки МРСК Северо-Запада к работе в осеннее-зимний период.