Жителям хутора Богатырев Ростовской области улучшили энергоснабжение

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28 июня 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО
Жители хутора Богатырев Цимлянского района Ростовской области поблагодарили коллектив Восточных электрических сетей ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»). Благодарственное письмо от имени жителей направил директору ростовского филиала Сергею Чекмареву глава Новоцимлянского сельского поселения Сергей Текутьев.
Ранее хуторяне обратили внимание энергетиков на то, что напряжение в сети в населенном пункте начало снижаться. В максимально короткие сроки сотрудники компании провели необходимые работы и жители почти сотни домовладений - порядка 200 человек – получили качественное и надежное энергоснабжение. Кроме того, жители хутора Богатырев отметили профессионализм и доброжелательность специалистов.
Для улучшения энергоснабжения улиц Короткая, Главная, Молодежная, Весенняя, Солнечная, Звездная энергетики смонтировали дополнительную трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ и новый участок воздушной линии.
«Мы находимся в 50 километрах от районного центра и тем приятнее такая забота и оперативность наших энергетиков. Спасибо им огромное за это!» - говорит одна из жительниц улицы Молодежная.