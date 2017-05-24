Заводом "ТАТКАБЕЛЬ" успешно завершены испытания кабельной системы 220 кВ

Новый номер RusCable Insider Digest
28 июня 2017, 16:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТАТКАБЕЛЬ
Заводом "ТАТКАБЕЛЬ" успешно завершены испытания, проводимые в дополнение к предварительным испытаниям, кабельной системы на номинальное напряжение 220 кВ в соответствии с п.13.3 МЭК 62067-2011 в составе кабеля ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ2х4-127/220кВ производства завода ТАТКАБЕЛЬ, муфт концевых, соединительных, штекерных (элегазовых) производства Tyco Electronics, NKT Cables (ABB), АРКАСИЛ СК.
Данные испытания подтвердили совместимость компонентов, что позволит заводу предоставлять Клиентам широкий спектр кабельной арматуры различных производителей, при реализации высоковольтных кабельных систем.