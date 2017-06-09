Заявление ОК РУСАЛ о последствиях сбоя в энергосистеме Сибири 27 июня

Новый номер RusCable Insider Digest
28 июня 2017, 17:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ
ОК РУСАЛ сообщает, что все предприятия компании, пострадавшие вчера от сбоя в энергосистеме Сибири, стабильно работают в обычном режиме.
Все последствия произошедших 27 июня отключений магистральных ЛЭП-500 в Сибири, в результате которых произошло временное обесточивание нескольких алюминиевых заводов РУСАЛа – Новокузнецкого, Хакасского, Саяногорского, Братского, Иркутского, Красноярского, – преодолены. Предприятия работают в нормальном режиме. Существенных нарушений технологических процессов в результате сбоя в энергосистеме допущено не было. Компания определяет сумму убытков, полученных в результате временного снижения производства.