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Пресс-релизы

Заявление ОК РУСАЛ о последствиях сбоя в энергосистеме Сибири 27 июня

Заявление ОК РУСАЛ о последствиях сбоя в энергосистеме Сибири 27 июня

28 июня 2017, 17:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

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ОК РУСАЛ сообщает, что все предприятия компании, пострадавшие вчера от сбоя в энергосистеме Сибири, стабильно работают в обычном режиме.

Все последствия произошедших 27 июня отключений магистральных ЛЭП-500 в Сибири, в результате которых произошло временное обесточивание нескольких алюминиевых заводов РУСАЛа – Новокузнецкого, Хакасского, Саяногорского, Братского, Иркутского, Красноярского, – преодолены. Предприятия  работают в нормальном режиме. Существенных нарушений технологических процессов в результате сбоя в энергосистеме допущено не было. Компания определяет сумму убытков, полученных в результате временного снижения производства. 

Компания: ОК РУСАЛ
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