Эксперты из Казахстана оценили выпускников столичных колледжей на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia

Эксперты из Казахстана приняли участие в независимой оценке качества подготовки выпускников московских колледжей в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Итоги своей стажировки и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран эксперты обсудили 23 июня на круглом столе с представителями ключевых направлений Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и руководителем московского регионального координационного центра WorldSkills.



Стажировка казахстанских экспертов прошла после совместного признания странами результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Такие экзамены планируется проводить и среди выпускников колледжей в Казахстане. По словам руководителя управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Данила Уфимцева, пилотный проект может быть инициирован уже в следующем году.



На встрече в Москве экспертам из Казахстана рассказали о механизмах проведения демонстрационного экзамена в колледжах, а те, в свою очередь, поделились впечатлениями об этом формате независимой оценки качества профессиональной подготовки молодых специалистов.



Заместитель директора Карагандинского коммерческого колледжа и главный эксперт по компетенции «Ресторанный сервис» Антонина Климова отметила, что несмотря на то, что в Казахстане демонстрационный экзамен еще не введен, в стране существует практика приглашения в колледжи независимых экспертов. «Демонстрационный экзамен – это переход от тестового задания к практике, и, несмотря на большие затраты на его проведение, я считаю, что это делать нужно», – сказала Антонина Климова.



Директор ресторанного комплекса «Хама-Парк» и эксперт по компетенции «Поварское дело» Серикхан Адильханов отметил эффективность демонстрационного экзамена в привлечении работодателей на площадку. «Участие работодателей в огромной степени поможет в дальнейшем трудоустройстве ребят. Нужно привлекать работодателей из всех отраслей промышленности: таким образом ребята получат хорошую работу, а работодатель – высококвалифицированные кадры».



В вопросе привлечения работодателей на экзамен Адильханова поддержал эксперт по компетенции «Электроника» Кайрат Асильбеков. «Я пригласил работодателей, чтобы они посмотрели на будущих специалистов, оценили их работу. В результате 10 моих студентов устроились на работу по профессии», – рассказал Асильбеков о своем опыте организации чемпионата в колледже.



Однако для проведения чемпионатов и экзаменов по стандартам WorldSkills очень важна материальная база, отметил Кайрат Асильбеков. «В нашем колледже теперь есть лаборатория для дальнейшего обучения студентов. Но многие колледжи не оснащены необходимым оборудованием для проведения чемпионатов WorldSkills, так как не каждая организация может себе позволить его приобрести».



О том, как справлялись с подобной проблемой в Москве, поделилась руководитель московского регионального координационного центра WorldSkills Ксения Калугина. «У нас тоже была такая проблема по компетенции «Мехатроника». Если очень дорогое оборудование и единственная площадка есть только в Московской области, что делать другим регионам? Одно учебное учреждение не может осилить такую нагрузку», – отметила Ксения Калугина.



Тогда была принята стратегия, когда несколько образовательных учреждений, ведущих подготовку в данном направлении, объединяют ресурсы и совместными усилиями оснащают лабораторию. «Например, у нас есть Технополис «Москва»: это бывшее здание завода, преобразованное в производственную площадку. Правительство Москвы выделило несколько площадок под создание таких центров, где аккумулируется инфраструктурный массив», – дополнила Калугина.



Сотрудничество России и Казахстана в развитии профобразования с помощью инструментов WorldSkills не ограничится демонстрационным экзаменом, заключили участники встречи. Страны планируют продолжить сотрудничество на пути к становлению нового международного чемпионата на евразийском пространстве среди представителей стран СНГ, ШОС и БРИКС. В ближайшее время планируется вовлечение таких стан, как Азербайджан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Афганистан.



Идея получила свое развитие после успешного проведения I открытого Евразийского чемпионата в Краснодаре. В борьбе за награды в отдельном медальном зачете по 31 компетенции участвовали 58 студентов из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. По результатам соревнований все они получили Skills-паспорт, удостоверяющий уровень владения компетенцией по стандартам WorldSkills с указанием количества набранных баллов. Такой же документ выдается всем сдавшим демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Его признал ряд профессиональных организаций и компаний, в частности госкорпорация «Росатом».



Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia – это единственная в России независимая оценка качества профподготовки выпускников колледжей, внедренная в систему государственной итоговой аттестации. На этом экзамене студенты выполняют практические задания, разработанные на основе конкурсных модулей чемпионатов WorldSkills, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования. Пилотный проект стартовал в январе 2017 года. С 15 января по 22 февраля испытание по 29 компетенциям прошли 2184 студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций в семи регионах России. В нынешнюю летнюю сессию Skills-паспорта по 74 компетенциям получат около 13000 выпускников из 26 регионов страны.