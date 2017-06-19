В Сосновом Бору прошел региональный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС РЕГИОН 2017"

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28 июня 2017, 14:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
С докладом на встрече выступил первый заместитель директора московского филиала АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Михаил Воронков.
Московский филиал компании занимается поставками для строящейся Ленинградской атомной станции. Сюда входит весь перечень оборудования для строительно-монтажных работ - электротехническое, тепломеханическое, запорная арматура и т.д. При этом филиал работает в рамках распоряжения правительства Российской Федерации об импортозамещении, поэтому кроме оборудования зарубежного производства, существенную часть поставок занимает продукция отечественных производителей.
Сегодня, когда строительство первого энергоблока подходит к концу, основной объем закупок производится для второго блока, а также для главного зарубежного проекта АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - финской атомной станции «Ханхикиви 1».
«Мы накопили огромный опыт взаимодействия с заказчиком и поставщиками продукции для атомной отрасли. Сегодня мы стараемся отшлифовать нашу работу для того, чтобы при реализации зарубежного проекта, все поставки осуществлялись без шероховатостей. Большая часть работы уже налажена, выстроена, и она приносит свои положительные результаты», - отметил Михаил Воронков.