Enel ввела в эксплуатацию свою крупнейшую солнечную электростанцию в Северной Америке

Новый номер RusCable Insider Digest
29 июня 2017, 09:13
Рубрика: Энергетика
Метки: Enel, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power North America (“EGP-NA”), ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию Aurora общей установленной мощностью 150 МВт. Данный энергообъект расположен в Миннесоте, США. Aurora – крупнейшая солнечная станция компании Enel в Северной Америке.
“Завершение проекта Aurora является еще одной важной вехой в продолжении нашего стремительного роста в США”, - сказал Рафаэль Гонзалез, Глава Enel Green Power North America. - Мы гордимся тем, что способствуем росту энергоэффективности Миннесоты за счет извлечения максимальной пользы от модели распределения солнечной генерации. Эта модель, представленная солнечным парком Aurorа, включает в себя установку нескольких небольших объектов генерации для подачи «зеленой» энергии проживающим в непосредственной близости сообществам штата Миннесоты и способствует распространению подхода открытой энергии для предоставления доступа к этому ресурсу большему количеству людей, открытости новым технологиям и поиска новых областей применения. Инновационный дизайн Aurora подчеркивает, как возобновляемые источники энергии могут обеспечить устойчивое и надежное энергоснабжение, предоставляя значительные экологические преимущества вкупе с экономической ценностью”.
Солнечный парк Aurora состоит из 16 объектов солнечной генерации. Aurora может вырабатывать около 210 миллионов КВтч в год, что эквивалентно потребностям более 17 000 местных домохозяйств, избегая при этом выброса более 150 000 тонн CO2 в атмосферу.
Enel инвестировала порядка 290 миллионов долларов США в строительство Aurora. Производимая электроэнергия будет продаваться в рамках заключенного долгосрочного контракта c компанией Xcel Energy в Миннесоте.
Ввод в эксплуатацию солнечного парка Aurora позволил увеличить общую установленную мощность компании в Миннесоте до 380 МВт. EGP-NA владеет и управляет 2 ветропарками в данном штате, Prairie Rose (200 МВт) и Minnesota Wind (30 МВт). Aurora – это третий объект солнечной генерации, построенный в США Enel Green Power North America, вдобавок к уже существующим солнечным паркам Stillwater в Неваде и Sheldon Springs в Вермонте.
Enel Green Power North America, лидирующая компания в секторе возобновляемых источников энергии, управляет проектами в 23 штатах США и двух Канадских провинциях. Компания владеет 100 станциями общей установленной мощностью 3.3 ГВт, включая гидроэлектростанции, ветропарки, солнечные и геотермальные станции.