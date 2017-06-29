"Газпром" планирует начать строить "Северный поток-2" одновременно у берегов РФ и Германии

Новый номер RusCable Insider Digest
29 июня 2017, 17:20
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") планирует одновременно начать строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" у берегов РФ и Германии, сообщил технический директор Nord Stream 2 Сергей Сердюков.
"Мы в этот раз зажаты сроками, и в этот раз планируется строить одновременно две нитки. Технологически это будет выглядеть очень просто - одна нитка начнет строиться со стороны России, а вторая со стороны Германии, потом корабли встретятся где-то по середине, помашут друг другу флагами, потом пойдут каждый себе в пункт назначения. И все это надо закончить в июне-июле 2019 года, чтобы мы вовремя к концу 2019 года могли подготовить газопровод к эксплуатации", - сказал Сердюков.
Он отметил, что судна-трубоукладчики компании Allseas будут прокладывать около 4 километров одной нитки газопровода в день, или 8 километров "Северного потока-2" в день.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
Источник: ПРАЙМ.