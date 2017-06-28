"Ингушэнерго" успешно проходит грозовой период

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29 июня 2017, 09:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Для предотвращения технологических нарушений и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в грозовой сезон 2017 года в филиале МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту энергооборудования от атмосферных явлений.
«В плане мероприятий на текущий год были тщательно проанализированы и учтены результаты прохождения грозового сезона 2016 года. Это позволило нам увеличить надежность и стабильность работы распределительного электросетевого комплекса. На сегодняшний день на подстанциях электросетевого хозяйства республики не зафиксировано ни одного случая повреждения оборудования по причине грозовых перенапряжений», - отметил директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев.
Специалисты энергокомпании при подготовке проверили состояние изоляции воздушных линий электропередач, наличие заземления грозотросов в проектных точках, исправность молниеотводов и заземляющих устройств, заменили дефектные изоляторы.
Линейный персонал расчистил трассы линий электропередачи для приведения к нормативу габаритных расстояний от проводов до пересекаемых ими сооружений и древесно-кустарниковой поросли.
Во всех производственных отделениях регулярно проводятся внеочередные инструктажи и противоаварийные тренировки дежурного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по определению мест повреждений электрооборудования и действий в условиях грозы и ее приближении.