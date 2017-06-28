 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ингушэнерго" успешно проходит грозовой период

Ингушэнерго успешно проходит грозовой период

29 июня 2017, 09:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

Обсудить на форуме

68 просмотров

Для предотвращения технологических нарушений и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в грозовой сезон 2017 года в филиале МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту энергооборудования от атмосферных явлений.

«В плане мероприятий на текущий год были тщательно проанализированы и учтены результаты прохождения грозового сезона 2016 года. Это позволило нам увеличить надежность и стабильность работы распределительного электросетевого комплекса. На сегодняшний день на подстанциях электросетевого хозяйства республики не зафиксировано ни одного случая повреждения оборудования по причине грозовых перенапряжений», - отметил директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев.

Специалисты энергокомпании при подготовке проверили состояние изоляции воздушных линий электропередач, наличие заземления грозотросов в проектных точках, исправность молниеотводов и заземляющих устройств, заменили дефектные изоляторы.

Линейный персонал расчистил трассы линий электропередачи для приведения к нормативу габаритных расстояний от проводов до пересекаемых ими сооружений и древесно-кустарниковой поросли.

Во всех производственных отделениях регулярно проводятся внеочередные инструктажи и противоаварийные тренировки дежурного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по определению мест повреждений электрооборудования и действий в условиях грозы и ее приближении.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!