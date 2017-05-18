Интервью сотрудника компании "Элис-Групп" в газете!

В 10 номере газеты «Энергетика и промышленность России» от 23 мая 2017 появилась заметка о нашей компании. Данный номер газеты был посвящён - энергоаудиту и модернизации энергетической инфраструктуры предприятия. В рамках этой темы заместитель генерального директора «ЭЛИС-ГРУПП» Хоружий Матвей Олегович дал интервью изданию.

Подробнее ознакомиться с материалом можно в печатной газете или её электронной версии: http://www.eprussia.ru/epr/318/5507204.htm