 
Подписаться на новости
Новости компаний

Кабель управления НИКИ получил золотой Знак качества

Холдинг Кабельный Альянс

Продукция АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) стала победителем конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века».

Конкурс, направленный на продвижение безопасных качественных товаров, услуг и технологий на российский рынок, проводится с 1999 года при поддержке администрации президента и правительства РФ. В роли экспертов выступают специалисты ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Победителей определяют по результатам экспертизы.

«Электрокабель» представил на конкурс одну из модификаций кабеля управления торговой марки НИКИ. Данная конструкция не распространяет горение и может эксплуатироваться при температуре до минус 60 градусов.

«Кабель имеет повышенную морозостойкость и подходит в том числе для прокладки на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности, электроэнергетики, расположенных в районах Крайнего Севера. Усиленная помехозащищенность конструкции обеспечивает высокое качество сигнала, а ее герметичность препятствует распространению влаги», - отметил директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Владимир Иванов.

Стоит отметить, что кабель управления НИКИ - одна из самых востребованных разработок «Холдинга Кабельный Альянс». Ее главное преимущество - универсальность: заказчик может выбрать ту конструкцию, которая более всего соответствует целям и задачам проекта. Кабели управления НИКИ можно использовать в различных условиях как силовые, контрольные кабели, для передачи цифрового сигнала и т.д.

«Данное преимущество обеспечено вариативностью конструкторских элементов и используемых материалов. Количество маркоразмеров готовых изделий превышает 50 000. В январе-апреле 2017 года объемы производства кабелей управления НИКИ на кольчугинском заводе увеличились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил заместитель коммерческого директора «Холдинга Кабельный Альянс» Виталий Кабаков.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!