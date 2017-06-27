Кабель управления НИКИ получил золотой Знак качества

Новый номер RusCable Insider Digest
29 июня 2017, 09:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Продукция АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) стала победителем конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века».
Конкурс, направленный на продвижение безопасных качественных товаров, услуг и технологий на российский рынок, проводится с 1999 года при поддержке администрации президента и правительства РФ. В роли экспертов выступают специалисты ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Победителей определяют по результатам экспертизы.
«Электрокабель» представил на конкурс одну из модификаций кабеля управления торговой марки НИКИ. Данная конструкция не распространяет горение и может эксплуатироваться при температуре до минус 60 градусов.
«Кабель имеет повышенную морозостойкость и подходит в том числе для прокладки на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности, электроэнергетики, расположенных в районах Крайнего Севера. Усиленная помехозащищенность конструкции обеспечивает высокое качество сигнала, а ее герметичность препятствует распространению влаги», - отметил директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Владимир Иванов.
Стоит отметить, что кабель управления НИКИ - одна из самых востребованных разработок «Холдинга Кабельный Альянс». Ее главное преимущество - универсальность: заказчик может выбрать ту конструкцию, которая более всего соответствует целям и задачам проекта. Кабели управления НИКИ можно использовать в различных условиях как силовые, контрольные кабели, для передачи цифрового сигнала и т.д.
«Данное преимущество обеспечено вариативностью конструкторских элементов и используемых материалов. Количество маркоразмеров готовых изделий превышает 50 000. В январе-апреле 2017 года объемы производства кабелей управления НИКИ на кольчугинском заводе увеличились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил заместитель коммерческого директора «Холдинга Кабельный Альянс» Виталий Кабаков.