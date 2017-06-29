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Отраслевые новости: Энергетика

Камчатскэнерго потратит на ремонтные работы в 2017 году более миллиарда рублей

Камчатскэнерго потратит на ремонтные работы в 2017 году более миллиарда рублей

29 июня 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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ПАО «Камчатскэнерго» планирует направить на ремонтные работы в 2017 году 1,055 млрд рублей. По состоянию на середину июня уже завершен ремонт турбоагрегатов № 3 и 4, котлоагрегатов № 10, 11 Камчатской ТЭЦ-1. На ТЭЦ-2 закончили ремонт турбоагрегата № 1. Всего в рамках подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме запланировано отремонтировать восемь котлов, шесть турбоагрегатов. Также предусмотрены ремонты, тепловых сетей, воздушных и кабельных линий электропередачи, работы по чистке и расширению просек. Работы производятся силами персонала ПАО «Камчатскэнерго» и подрядными организациями.

Запланированы противоаварийные тренировки по отработке действий по сохранению живучести энергосистемы при технологических нарушениях с одновременным воздействием климатических условий, совместные учения с представителями МЧС России, администраций муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.

Все работы по подготовке станций к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов должны завершиться к 15 октября. Готовность ПАО «Камчатскэнерго» к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг. оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.

Компания: ПАО "РусГидро"
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