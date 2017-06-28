Компания Southwire выпустила новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами

Новый номер RusCable Insider Digest
29 июня 2017, 09:03
Рубрика: В мире
Метки: Southwire, КАБЕЛЬ
Новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами, предлагаемый компанией Southwire, представляет собой идеальное решение для выполнения соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни. Такие преимущества, как высокий уровень гибкости, масло- и нефтестойкость, простота монтажа и прокладки, безопасность и оптимальная стоимость делают этот кабель особенно пригодным для использования в ветровых электростанциях.
Как отметил г-н Брэд Поллард (Brad Pollard), коммерческий директор компании Southwire, ожидается, что ветровая энергетика продолжит своё устойчивое развитие как основной источник возобновляемой энергии, поэтому новый кабельный продукт для соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни демонстрирует стремление компании участвовать в этой важной отрасли и предлагать потребителям инновационные решения.
Новый кабель с алюминиевыми жилами состоит из трёх слоёв:
Преимущества нового кабеля: