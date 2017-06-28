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Отраслевые новости: В мире

Компания Southwire выпустила новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами

Компания Southwire выпустила новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами

29 июня 2017, 09:03
Рубрика: В мире
Метки: Southwire, КАБЕЛЬ

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Новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами, предлагаемый компанией Southwire, представляет собой идеальное решение для выполнения соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни. Такие преимущества, как высокий уровень гибкости, масло- и нефтестойкость, простота монтажа и прокладки, безопасность и оптимальная стоимость делают этот кабель особенно пригодным для использования в ветровых электростанциях.

Как отметил г-н Брэд Поллард (Brad Pollard), коммерческий директор компании Southwire, ожидается, что ветровая энергетика продолжит своё устойчивое развитие как основной источник возобновляемой энергии, поэтому новый кабельный продукт для соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни демонстрирует стремление компании участвовать в этой важной отрасли и предлагать потребителям инновационные решения.
Новый кабель с алюминиевыми жилами состоит из трёх слоёв:

  • алюминиевые жилы серии 8000, соответствующие ASTM B800, класс C, компактной скрутки в соответствии с ASTM B801 или ASTM B836
  • скрепляющая лента из майлара
  • двухслойная изоляция: внутренний слой из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового сополимера и наружный слой из хлорированного полиэтилена

Преимущества нового кабеля:

  • Простота монтажа и прокладки. Многожильный кабель намного более гибкий, чем аналогичные кабели с алюминиевыми жилами, что делает его более удобным в обращении. Кроме того, наружный слой из хлорированного полиэтилена даёт возможность использовать зажимы при прокладке.  
  • Низкая стоимость. В сущности, алюминий менее дорогой металл, чем медь. 
  • Устойчивость к действию масел. Новый кабельный продукт был тестирован на стойкость к маслам, чаще всего используемым в ветровых турбинах, в соответствии с требованиями производителей в лабораториях компании Southwire.  
  • Повышенная безопасность. Благодаря высокому уровню гибкости кабель может быть подсоединён к электрическим панелям внутри башни без выполнения дополнительных сращиваний и применения соединителей.

Компания: RusCable.Ru

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