Компания Southwire выпустила новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами

Новый многожильный кабель с алюминиевыми жилами, предлагаемый компанией Southwire, представляет собой идеальное решение для выполнения соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни. Такие преимущества, как высокий уровень гибкости, масло- и нефтестойкость, простота монтажа и прокладки, безопасность и оптимальная стоимость делают этот кабель особенно пригодным для использования в ветровых электростанциях.

Как отметил г-н Брэд Поллард (Brad Pollard), коммерческий директор компании Southwire, ожидается, что ветровая энергетика продолжит своё устойчивое развитие как основной источник возобновляемой энергии, поэтому новый кабельный продукт для соединения турбины ветрогенератора с нижней секцией башни демонстрирует стремление компании участвовать в этой важной отрасли и предлагать потребителям инновационные решения.

Новый кабель с алюминиевыми жилами состоит из трёх слоёв:

алюминиевые жилы серии 8000, соответствующие ASTM B800, класс C, компактной скрутки в соответствии с ASTM B801 или ASTM B836

скрепляющая лента из майлара

двухслойная изоляция: внутренний слой из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового сополимера и наружный слой из хлорированного полиэтилена

Преимущества нового кабеля: