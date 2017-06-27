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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья: почти 8 млн рублей взыскано с неплательщиков в Рязанской области

МРСК Центра и Приволжья: почти 8 млн рублей взыскано с неплательщиков в Рязанской области

29 июня 2017, 09:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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За 5 месяцев 2017 года в соответствии с судебными решениями филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» взыскал с должников денежные средства по семи исполнительным производствам 7,9 млн руб.

По данным на 01.06.2017 суммарная просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии составила около 50 млн рублей. Среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги, – ООО «Имтер» - 1 818 836 руб., ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» - 37 906 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб., ООО «Речной порт» - 159 382 руб.

Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 493 095 руб. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен АО «Оборонэнергосбыт» - 42 млн 931 тыс. руб.

Филиал «Рязаньэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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