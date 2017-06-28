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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья: за 5 месяцев 2017 года во Владимирской области введено в работу 167 км ЛЭП

МРСК Центра и Приволжья: за 5 месяцев 2017 года во Владимирской области введено в работу 167 км ЛЭП

29 июня 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго», планомерно реализуя свою инвестиционную программу, продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Владимирской области. Инвестпрограмма энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий технологического присоединения к электросетям.

За 5 месяцев текущего года было введено в работу 2,5 мегавольт-ампер (МВА) трансформаторной мощности и 167 км линий электропередачи. Среди крупных инвестпроектов этого года можно выделить техническое перевооружение и реконструкцию подстанций (ПС) напряжением 110 киловольт (кВ) «Кольчугино» в Кольчугинском районе, ПС 35 кВ «Бараки» в Судогодском районе, ПС 110 кВ «Химзаводская» в городе Владимире, ПС 110 кВ «Стрелочная» в городе Муроме, ПС 110/35/6 кВ «Гусь» в городе Гусь-Хрустальный.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп до 15 киловатт, филиал «Владимирэнерго» ввёл 2 МВА трансформаторной мощности и 110 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано 57 км распределительных сетей 10-6-0,4 кВ. При реконструкции голые провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные, деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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