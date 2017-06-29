МРСК Центра содействует реализации федеральной программы по переводу школ на односменное обучение

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в июне завершили мероприятия по технологическому присоединению (ТП) нового учебного корпуса МБОУ «Снежская гимназия» на 500 учебных мест в селе Путевка Брянского района. Для обеспечения выдачи мощности новому объекту энергетиками были построены воздушные линии электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ и двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ.



Договор ТП школьного корпуса, заключенный Брянскэнерго и районной администрацией, предусматривал завершение всех работ до января 2018 года. Однако, принимая во внимание, что введение объекта в эксплуатацию необходимо для реализации федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее Программа), энергетики завершили их с опережением срока.



Главными задачами утвержденной Правительством РФ в октябре 2015 года Программы является перевод к 2025 году всех учащихся российских школ на односменный режим обучения, а также перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше. Для этого в школах планируется создать около 6,6 млн новых мест, в том числе 4,6 млн мест для обучения детей в одну смену. МРСК Центра активно участвует в реализации Программы, обеспечивая электроснабжение возводимых и реконструируемых в рамках нее объектов в регионах своей деятельности.



Целый ряд присоединяемых компанией к сетям школ, согласно планам, примет учащихся уже в наступающем учебном году. В Тамбовской области МРСК Центра завершило исполнение мероприятий по ТП реконструируемой Оборонинской средней образовательной школы на 100 мест и расположенного на ее территории интерната, где будут проживать учащиеся из отдаленных уголков Мордовского района. Оба объекта, как ожидается, будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. В Костромской области энергетики ведут работы по техприсоединению строящихся школ в поселках Боговарово Октябрьского района и Поназырево Поназыревского района на 650 и 120 мест, их окончание запланировано на август. Годом ранее специалисты костромского филиала МРСК Центра обеспечили выдачу мощности новой школе на 180 мест в поселке Павино Павинского района.



В Белгородской области компания обеспечила сетевой инфраструктурой строящееся в поселке Прохоровка здание новой школы на 100 мест, где также разместится детсад на 80 мест. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на декабрь 2017 года. А в филиале «Курскэнерго» планируют к сентябрю завершить подключение к сетям новой школы в поселке Медвенка Медвенского района на 650 учебных мест. Для этого будет построен участок ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,65 км и подстанция с двумя трансформаторами номинальной мощностью 400 кВА каждый.



Еще один проект курские энергетики планируют реализовать до мая 2018 года, речь идет о техприсоединении после реконструкции Советской общеобразовательной школы № 1 на 374 места. Сразу два крупных проекта реализует в будущем году филиал «Липецкэнерго» Речь идет об обеспечении электроснабжения двух школ, строящихся в микрорайоне «Елецкий» города Липецка и в городе Задонске. Каждая школа рассчитана на 800 мест, работы по их подключению к сетям планируется завершить в сентябре и в августе 2018 года.