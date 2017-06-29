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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра содействует реализации федеральной программы по переводу школ на односменное обучение

МРСК Центра содействует реализации федеральной программы по переводу школ на односменное обучение

29 июня 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в июне завершили мероприятия по технологическому присоединению (ТП) нового учебного корпуса  МБОУ «Снежская гимназия» на 500 учебных мест в селе Путевка Брянского района. Для обеспечения выдачи мощности новому объекту энергетиками были построены воздушные линии электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ и  двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ.

Договор  ТП школьного корпуса,   заключенный Брянскэнерго и районной администрацией, предусматривал завершение всех работ до января 2018 года. Однако, принимая во внимание, что введение объекта в эксплуатацию необходимо для  реализации федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее Программа), энергетики завершили их с опережением  срока.

Главными  задачами утвержденной Правительством РФ в октябре 2015 года Программы является перевод к 2025 году всех учащихся российских школ на односменный режим обучения, а также перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше. Для этого в школах планируется создать около 6,6 млн новых мест, в том числе 4,6 млн мест для обучения детей в одну смену. МРСК Центра активно участвует в реализации Программы, обеспечивая электроснабжение возводимых и реконструируемых в рамках нее объектов в регионах своей деятельности.

Целый ряд присоединяемых компанией к сетям школ, согласно планам, примет учащихся уже в наступающем учебном году. В Тамбовской области МРСК Центра завершило исполнение мероприятий по ТП реконструируемой Оборонинской средней образовательной школы на 100 мест и расположенного на ее территории интерната, где будут проживать учащиеся из отдаленных уголков Мордовского района.  Оба объекта, как ожидается, будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. В  Костромской области энергетики ведут работы по техприсоединению строящихся  школ в поселках Боговарово Октябрьского района и Поназырево Поназыревского района на 650 и 120 мест, их окончание запланировано на август. Годом ранее специалисты костромского филиала МРСК Центра обеспечили выдачу мощности новой школе на 180 мест в поселке Павино Павинского района.

В Белгородской области компания обеспечила сетевой инфраструктурой строящееся в поселке Прохоровка здание новой школы на 100 мест, где также разместится детсад на 80 мест. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на декабрь 2017 года. А в филиале «Курскэнерго» планируют к сентябрю завершить подключение к сетям новой школы в поселке Медвенка Медвенского района на 650 учебных мест. Для этого будет построен участок ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,65 км и подстанция с двумя трансформаторами номинальной мощностью 400 кВА каждый.

Еще один проект курские энергетики планируют реализовать до мая 2018 года, речь идет о техприсоединении после реконструкции Советской общеобразовательной школы № 1 на 374 места. Сразу два крупных проекта реализует в будущем году  филиал «Липецкэнерго»   Речь идет об обеспечении электроснабжения двух школ, строящихся в микрорайоне «Елецкий» города Липецка и в городе Задонске. Каждая школа рассчитана на 800 мест, работы по их подключению к сетям планируется завершить в сентябре и в августе 2018 года. 

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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