"Норникель" подвинется в Финляндии

ГМК «Норильский никель» договаривается с BASF об эксклюзивных поставках никелевого сырья для нового производства немецкого концерна по выпуску материалов для литий-ионных аккумуляторов. BASF планирует построить завод за €400 млн и, судя по всему, разместит его непосредственно на площадях поставщика сырья — Norilsk Nickel Harjavalta. У BASF уже есть СП в отрасли с японской Toda Kogyo и планы по расширению партнерства, но об СП с «Норникелем», по данным “Ъ”, пока речи не идет.



ГМК «Норильский никель» и немецкий концерн BASF начали эксклюзивные переговоры о сотрудничестве по поставкам сырья для материалов для литий-ионных аккумуляторов, говорится в совместном сообщении компаний. На первом этапе BASF намерен инвестировать до €400 млн в строительство «крупнейших в отрасли мощностей по производству катодных материалов в Европе». Финский рафинировочный завод «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta будет поставлять сырье для BASF, также ГМК обеспечит поставку никелевого и кобальтового сырья со своих российских добывающих производств «по рыночным ценам». Сотрудничество позволит компаниям «использовать экспертный потенциал по созданию оптимальной и безопасной цепочки поставок для европейских производителей аккумуляторов электромобилей», говорится в сообщении.



Где и когда будут построены новые мощности BASF, в релизе не говорится, в концерне во вторник не ответили на запрос “Ъ”, в «Норникеле» это не комментируют. Но в сообщении сторон указывается, что «площадка “Норникеля” в Харьявалте — уникальная площадка для организации вертикально интегрированного производства прекурсоров аккумуляторных катодных материалов для европейского рынка». Это значит, что концерну было бы логично размещать новые мощности на площадке завода, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. О создании СП пока речи не идет, уверяет он. В BASF в среду уточнили ''Ъ'', что «не анонсировали СП с ''Норникелем''», речь идет о поставках сырья, при этом у концерна «есть прочная основа для развития сотрудничества с ''Норникелем''», и в BASF уверены, что «финальная структура сделки будет выигрышной для обеих сторон». Переговоры с ГМК должны быть завершены к концу года, потенциальные объемы закупок у «Норникеля», локацию и график строительства новых мощностей в BASF не раскрывают, но говорят, что проект может быть реализован в течение ближайших трех-четырех лет. Какой объем мощностей Harjavalta (66 тыс. тонн никелевой продукции в год) будет задействован для поставок BASF, не раскрывается. В 2016 году «Норникель» продал 271 тыс. тонн никеля, традиционно продажи в основном идут по прямым контрактам с промышленными потребителями, рассказывал ранее старший вице-президент ГМК Андрей Бугров.



В 2016 году продажи подразделения «Катализаторы», куда входит сырье для аккумуляторов, принесли BASF €6,26 млрд из выручки в €18,73 млрд, говорится в отчете концерна. На Европу пришлось 42% продаж сегмента, на Северную Америку — 29%, на страны АТР — 22%, на Южную Америку, Африку и Ближний Восток — 7%.



BASF выпускает катодный материал для аккумуляторов на заводе в штате Огайо (США), при этом весной 2016 года концерн объявил о переговорах по сотрудничеству в США с японской Toda Kogyo Corp., которая может стать миноритарным партнером (детали не раскрывались). BASF уже создал сбытовое СП в Японии с Toda Kogyo, компанию BASF Toda Battery Materials LLC, в которой владеет 34%. Председатель совета директоров Toda Kogyo Тадаси Кубота, комментируя планы сотрудничества с BASF в США, отмечал, что, в отличие от зрелых рынков мобильных устройств и IT, рынок автомобильных литий-ионных аккумуляторов до сих пор в зачаточном состоянии, и начиная с 2015 года ожидается его ежегодный рост на 30% благодаря росту спроса в Китае, США и Европе. В сообщении ГМК и BASF отмечается, что «ряд производителей аккумуляторных батарей в Европе объявили о начале или уже начали строительство заводов, локальное производство прекурсорных материалов — важный шаг на пути развития отрасли в Европе, а развитие региональной цепочки поставок снизит логистические риски».



У «Норникеля» уже есть контракт с BASF по поставкам металлов платиновой группы до 2020 года, его параметры не раскрываются, но в 2015 году говорилось об авансе для ГМК в размере $500 млн.

Источник: Коммерсант.