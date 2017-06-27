Передовые технологии диагностики применяют в "Тюменьэнерго"

Специалисты филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс внедряют новые методики высоковольтных испытаний силовых кабельных линий.



Необходимость применения испытательного оборудования нового поколения продиктована повсеместным применением силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) взамен устаревших кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ). Так, в 2017 году в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ «Энергетик» в зоне ответственности филиала планируется проложить 2 220 метров кабеля СПЭ.



В соответствии с отраслевыми и корпоративными требованиями в филиале «Энергокомплекс» для испытаний кабелей 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена на сверхнизкой частоте 0,1 Гц начали применять диагностический прибор BAUR FRIDA/FRIDA TD. Первый опыт его использования был получен при высоковольтном испытании на отходящих кабелях подстанций 110 кВ «Заречная» и «Скважина».



Как отмечают специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала (СИЗП), новый диагностический прибор универсален: его можно использовать и при высоковольтном испытании кабелей 6-10 кВ с изоляцией как из сшитого полиэтилена, так и с бумажно-пропитанной. Кроме того, установка имеет несколько преимуществ в отличие от того диагностического оборудования, что использовалось ранее. Во-первых, в результате испытаний посредством сверхнизкочастотных моделей полностью сохраняется целостность кабеля и его изоляция. Во-вторых, установка является очень простой в применении: современный аппарат имеет автоматический режим проведения испытаний, он оснащён всеми популярными интерфейсами. За счёт небольшой массы и компактных размеров оборудование можно применять в любых условиях с задействованием только одного оператора. Аппарат хоть и прост в применении, но для того, чтобы овладеть новой техникой диагностики, специалисты профильной службы филиала прошли специальное обучение.



Отметим, что на сегодняшний день такое оборудование в Нягани имеется в единственном экземпляре, и используется исключительно специалистами «Тюменьэнерго», что ещё раз говорит о передовом подходе к производству в энергокомпании.