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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" установит в Кунгурском районе порядка 900 приборов учета электроэнергии

Пермэнерго установит в Кунгурском районе порядка 900 приборов учета электроэнергии

29 июня 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - « Пермэнерго» в рамках энергосервисного контракта установит в населенных пунктах Кунгурского муниципального района более 900 современных приборов учета. Монтаж приборов учета с автоматическим сбором показаний будет производиться в дер. Болотово, Мериново, с. Усть-Турка, д. Баташи.

Реализация данного проекта позволит энергетикам достичь долгосрочного эффекта в части снижения технологического расхода электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям, минимизировать затраты на снятие показаний приборов учета.
Установку приборов учета планируется завершить в 4 квартале 2017 года.

Напомним, энергосервисный контракт является одним из ключевых механизмов реализации Федерального Закона РФ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Учитывая значительный потенциал энергосбережения в распределительных сетях, использование механизма энергосервисных контрактов является весьма перспективным.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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