"Пермэнерго" завершило ремонт важного энергообъекта в Дзержинском районе Перми

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29 июня 2017, 09:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» завершил капитальный ремонт оборудования подстанции 35/6 кВ «Телефонная» в Перми.
Специалисты «Пермэнерго» отремонтировали 2 вакуумных выключателя и 6 разъединителей 35 кВ, 21 масляный выключатель и два трансформатора напряжения 6 кВ. Кроме того, произведен текущий ремонт 2 силовых трансформаторов.
Общий объем финансирования указанных мероприятий составил более 700 тысяч рублей.
В результате повышена надежность электроснабжения потребителей части Дзержинского района Перми.