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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" завершило ремонт важного энергообъекта в Дзержинском районе Перми

Пермэнерго завершило ремонт важного энергообъекта в Дзержинском районе Перми

29 июня 2017, 09:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» завершил капитальный ремонт оборудования подстанции 35/6 кВ «Телефонная» в Перми.

Специалисты «Пермэнерго» отремонтировали 2 вакуумных выключателя и 6 разъединителей 35 кВ, 21 масляный выключатель и два трансформатора напряжения 6 кВ. Кроме того, произведен текущий ремонт 2 силовых трансформаторов.

Общий объем финансирования указанных мероприятий составил более 700 тысяч рублей.

В результате повышена надежность электроснабжения потребителей части Дзержинского района Перми.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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