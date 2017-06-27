Принципы бережливого производства будут реализовываться в рамках приоритетной программы "Производительность труда"

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29 июня 2017, 09:28
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
28 июня 2017 года в государственной резиденции «Горки» глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждалась федеральная программа по «Повышению производительности труда и поддержки занятости», а также ход реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё». В Заседании принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Дмитрий Медведев вынес на обсуждение приоритетную программу в рамках стратегического направления «Производительность труда». Помимо производительности эта программа направлена также на поддержку уровня занятости в стране. По словам Премьер-министра, её запуск запланирован на осень.
«На старте будут запущены пилотные проекты в нескольких регионах, которые можно потом внедрить по всей стране. Это и принципы бережливого производства, и повышение квалификации персонала и эффективности систем и процессов, и оптимизация логистики, и целый ряд других направлений» - поделился Глава Правительства.
Также на заседании обсуждался ход развития приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё», который был начат осенью 2016 года. Дмитрий Медведев отметил, что системный подход к реализации проекта позволяет не только улучшить жилищные условия граждан, но и поддержать развитие целого ряда смежных отраслей – от производства строительных и отделочных материалов, комплектующих инженерных сетей до мебели, бытовой техники, предоставления коммунальных услуг.