Re:конструкция-2017 Ремонт горячей воде не помеха

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29 июня 2017, 10:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Более трех тысяч жителей 11 многоквартирных жилых домов Степного поселка будут пользоваться горячей водой, несмотря на масштабный ремонт магистрального трубопровода в этом районе.
Вблизи дома №1 по ул. Юных Ленинцев начался капитальный ремонт магистральной теплотрассы. Теплоэнергетики заменят 326 метров отработавшего ресурс трубопровода на новый. Работы начались вчера и продляться до середины августа. Для того чтобы все это время жители близлежащих домов и работники учреждений не оставались без горячей воды, специалисты строят резервную теплотрассу, которая на время ремонта основной тепловой сети будет обеспечивать горожан горячей водой.
Строительство «времянки» теплоэнергетики начали вечера утром и завершат сегодня, 28 июня, во второй половине дня. На этот период горячую воду отключали, однако уже сегодня вечером она появится в кранах.