Ростех запустит первую в России "Умную фабрику" до конца года

На базе «ОДК – Сатурн», входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), до конца года планируется запустить первую в России «Умную фабрику». На предприятии будет создан испытательный полигон для отработки инновационных производственных технологий, которые впоследствии позволят перейти к новой модели организации производства.



Испытательный полигон, созданный на базе «ОДК – Сатурн», станет первой в России площадкой по воплощению отечественных идей и наработок «Индустрии 4.0» в условиях реального производства. Решения российских ИТ-разработчиков в рамках полигона могут быть применены для изготовления сложных деталей, например для авиадвигателей.



При этом испытательный полигон будет кардинально отличаться от модели технопарка, когда разработчики отделены от производства. Впервые участникам для совместного использования будет предоставлена уникальная инфраструктура в Рыбинске, включая высокопрофессиональный трудовой коллектив.



Как рассказал «Известиям» директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов, ориентировочная стоимость проекта создания испытательного полигона составляет около 7 млрд рублей. Испытания и внедрение в производство одного пилотного проекта оценивается от 2 млн до 5 млн рублей. Ожидается, что в течение первых трех лет на полигоне будут доведены до промышленного использования около 20 ключевых технологий. В случае успешных испытаний и доработки проектов «ОДК – Сатурн» планирует рассматривать варианты по покупке этих технологических решений.



«Запуск прорывных проектов, таких как полигон «ОДК – Сатурн» «Умная фабрика», на которых будут разрабатываться и адаптироваться под массовый выпуск прототипы высокотехнологичных решений, является точкой входа на новые рынки умной гражданской продукции», – заявил «Известиям» гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.



Как он отметил, одним из ключевых фокусов развития предприятий Госкорпорации является создание продуктов и решений в сфере цифровой экономики. Сегодня ее доля в мировом ВВП составляет 5,5%, в развивающихся странах – 4,9%, а в России – 2,8%.



Как известно, в промышленности драйвером цифрового развития является концепция «Индустрия 4.0» и «умная фабрика» как технологическое ядро «Индустрии 4.0».



Все звенья «умной фабрики» предельно автоматизированы. Это предприятие-трансформер, производственные линии которого способны быстро обновляться и перестраиваться. При этом все подсистемы управляются автономной системой благодаря промышленному интернету вещей. Объектом управления становится весь жизненный цикл изделия (PLM-управление), включая интеграцию с логистикой, сервисными центрами и получение обратной связи.