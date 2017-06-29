Состоялось годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС

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29 июня 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
29 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети»). Собранием утверждена новая редакция Устава, годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержден аудитор Общества.
Принято решение о распределении прибыли по результатам 2016 года и выплате дивидендов по итогам года в размере 0,0142663525 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 18 184 825 тыс. рублей. Также принято решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года в размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 1 423 129 тыс. руб.
Аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ».
Вопросы об утверждении новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не были рассмотрены в связи с отсутствием кандидатур для избрания.
В работе собрания приняли участие члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», избранные на Собрании в 2016 году: Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» Егор Прохоров, заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» Сергей Сергеев, Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Сниккарс, член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» Сергей Мироносецкий, Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской (независимый директор), председательствующим на собрании был член Правления ПАО «Россети» Андрей Демин.
За прошедший корпоративный год Советом директоров проведено 48 заседаний, на которых рассмотрены 482 вопроса.
Для акционеров, которые не смогли присутствовать на годовом общем собрании, на сайте ФСК ЕЭС проводилась онлайн-трансляция мероприятия.
Полная информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров, будет раскрыта Обществом в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.