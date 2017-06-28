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Отраслевые новости: Энергетика

Сотрудники "Магаданэнерго" получили награды от губернатора за разработку и внедрение в компании новых технологий

Сотрудники Магаданэнерго получили награды от губернатора за разработку и внедрение в компании новых технологий

29 июня 2017, 10:15
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Четыре специалиста ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу «РусГидро») получили в День изобретателя и рационализатора благодарственные письма губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Энергетики были награждены за активное участие во внедрении в компании новых программ и технологий, которые направлены на повышение эффективность и надежность работы Колымской энергосистемы.

Награды за особые заслуги в сфере инноваций получили начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений филиала «Восточные электрические сети» Елена Зайцева, начальник департамента информационных технологий Александр Симакович, заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических станций Владимир Казаков и начальник проектно-конструкторского отдела Надежда Тронь.

Работы энергетиков внесли свой вклад в процесс модернизации устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, а также улучшение экологических показателей деятельности компании. С 2013 в Магаданэнерго реализуется программа повышения эффективности топливоиспользования, в рамках которой энергетики внедрили систему частотного регулирования на оборудовании Магаданской ТЭЦ. Кроме этого, в прошлом году специалисты установили на станции аппаратуру контроля вредных выбросов от продуктов сгорания котлоагрегатов — единственную на всем Дальнем Востоке. Оборудование позволяет непрерывно контролировать состав уходящих газов и дает достоверную информацию о количестве выбросов загрязняющих веществ при работе котлов.

«Внедрение новых технологий увеличивает надежность работы оборудования, в то же время снижает эксплуатационные расходы, — сказал заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических станций ПАО «Магаданэнерго» Владимир Казаков. — Например, система частотного регулирования за последние четыре года помогла сэкономить 6 млн рублей. А установленные газоанализаторы помогают постоянно контролировать уровень выбросов в атмосферу. И хоть у нас выбросы ниже нормы, но даже небольшое снижение улучшает экологическую обстановку в регионе».

Компания: ПАО "РусГидро"

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