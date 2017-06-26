Сотрудница ЛуТЭКа вошла в "ТОП-100" конкурса "Мастерство и безопасность"

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29 июня 2017, 15:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК, ОХРАНА ТРУДА
Ведущая специалистка по охране труда филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Оксана Филиппова заняла 18 место и вошла в «ТОП-100» рейтинга всероссийского конкурса специалистов в области охраны труда «Мастерство и безопасность-2016». Это лучший результат среди более чем восьмидесяти дальневосточников, принявших участие в конкурсе.
Оксана Филиппова работает в секторе охраны труда ЛуТЭКа 12 лет. Постоянно повышает свою квалификацию, недавно получила сертификат «Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента». Специалистка оказывает методическую помощь руководителям подразделений энергопредприятия в разработке инструкций по ОТ, специальной оценке условий труда, читает лекции. В качестве преподавателя принимает активное участие в обучении работников приемам оказания первой доврачебной помощи на базе отдела обучения и развития персонала филиала. Оксана Филиппова дважды – в 2013 и 2016 годах – побеждала в конкурсе Пожарского муниципального района «Молодой профессионал» в номинации «Промышленность».
Всего во всероссийском конкурсе «Мастерство и безопасность», проходившем с 1 июля 2016 г. по 12 мая 2017 г., участвовали свыше 1830 специалистов по ОТ предприятий и организаций различных отраслей экономики страны.
Ежегодный конкурс «Мастерство и безопасность» учрежден Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН», проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Соревнования проходили заочно на основании сведений, представленных участниками дистанционно в автоматизированную конкурсную систему по сети «Интернет» с последующей тестовой проверкой знаний, регламентируемых профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда».
По итогам конкурса «Мастерство и безопасность-2016» сформирован Всероссийский рейтинг специалистов в области охраны труда, характеризующий квалификацию сотрудника, эффективность выполнения профессиональных трудовых функций, авторитет в профессиональной среде. Рейтинг размещен на официальном сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» www.aetalon.ru.
Ежегодное мероприятие направлено на стимулирование инициативы специалистов по внедрению новых технологий, форм и методов работы, развитие кадрового потенциала, распространение положительного опыта и лучших практик в сфере охраны труда.