В Котельничском районе сгорели два жилых дома

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29 июня 2017, 15:25
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Вчера, 28 июня, на станции Ежиха в Котельничском районе произошёл пожар в деревянном жилом доме. Через некоторое время пламя перекинулось на стоящий в пяти метрах другой жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
В результате оба дома сгорели полностью. Хозяин второго дома получил ожоги 5% тела.
– Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в первом доме, – добавили в МЧС. – Пожар тушили 11 человек и 4 единицы техники.