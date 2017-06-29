В России будет внедрена комплексная система мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промпродукции

28 июня 2017 года, в рамках Правительственного часа в Совете Федерации Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил с докладом "О реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции".



Глава Минпромторга России рассказал о работе Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая является координирующим органом по борьбе с нелегальным движением товаров. В частности, Комиссией разработана Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.



Денис Мантуров отметил, что значительный объем работы Комиссии связан с корректировкой нормативно-правовой базы для устранения «лазеек» в законодательстве, которыми пользуются недобросовестные предприниматели.



«В частности, предусмотрено упрощение порядка уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности. Вводится ответственность за фальсификацию пищевой продукции и предоставление ложной информации потребителям при осуществлении Интернет-торговли. Устанавливаются оборотные штрафы за нарушение требований по безопасности моторного топлива», - сообщил Министр.



Он рассказал, что в рамках борьбы с контрафактной продукцией ведется работа по формированию единой системы сбора и обмена информацией в части незаконного оборота. Этот механизм должен стать основой для создания автоматизированной системы мониторинга. Говоря о потенциале такой Системы, глава Минпромторга России привел пример успешного внедрения ЕГАИС по контролю за алкогольной продукцией.



В качестве еще одного действенного метода организации непрерывного, дистанционного контроля продукции на всей цепочке ее движения Министр назвал применение маркировки товаров контрольными знаками.



Перечень товарных групп, где маркировка будет вводиться в первую очередь, включает 10 наименований, в частности, обувь, верхняя одежда, отдельные виды парфюмерии, фотокамеры, шины и покрышки.



По словам главы ведомства, в рамках борьбы с контрафактом необходимо от конкуренции по цене переходить к конкуренции по качеству. Для этого в работу Госкомиссии по незаконному обороту встроена деятельность, осуществляемая Роскачеством. На сегодняшний день организацией произведена проверка свыше 2 тыс. товаров более чем в 50 категориях, в ходе которой выявлены системные проблемы в сфере оборота потребительских товаров.



Кроме того, в процесс борьбы с производством и распространением контрафакта в настоящее время активно вовлекаются страны Евразийского экономического союза и все страны СНГ.