В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" работает лучший инженер РЗА

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29 июня 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подведены итоги конкурса на звание лучшего инженера релейной защиты и автоматики (РЗА) среди всех филиалов. Конкурс проводился в рамках объявленного ПАО «Россети» Года инженера.
Цель конкурса — выявление работников, вносящих наибольший вклад в деятельность служб РЗА, повышение профессионализма и статуса инженеров служб РЗА, а также повышение престижа профессии.
Конкурс проводился в 3 этапа. На первом этапе определялся лучший инженер РЗА в производственном отделении, на втором —лучший инженер филиала. На заключительном этапе центральная комиссия, изучив всю предоставленную информацию и результаты предыдущих этапов, определила инженера РЗА, достигшего лучших показателей в ПАО «МРСК Волги». Комиссия оценивала все профессиональные достижения участников, например, наличие допуска к самостоятельному обслуживанию и количество проведенных работ по техническому обслуживанию простых и сложных устройств РЗА, в также наличие предоставленных прав ответственного за безопасное производство работ, допуска в качестве контролирующего оперативные переключения и т.д. Кроме того, учитывалось участие в соревнованиях профессионального мастерства и наличие собственных рационализаторских предложений.
Победителем конкурса и обладателем звания «Лучший инженер РЗА» стал ведущий инженер службы РЗА Ульяновского ПО филиала «Ульяновские РС» Марк Аргентов. Второе и третье места соответственно заняли представители филиалов «Самарские РС» и «Саратовские РС».
«В «Ульяновских РС» я работаю больше 5 лет и уже дважды участвовал в соревнованиях профессионального мастерства. Победа для меня стала скорее неожиданностью. Все-таки специально к конкурсу не готовился, делаю то, что умею и люблю. Приятно осознавать, что компетентное жюри назвало меня первым среди настоящих профессионалов своего дела», - признался после соревнований Марк Аргентов.