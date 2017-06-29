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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Внимание! Энергетики МОЭСК проводят рейды

Внимание! Энергетики МОЭСК проводят рейды

29 июня 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 В ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») стартовала кампания по проверке приборов учета электроэнергии у потребителей Московской области. Рейды, в ходе которых сотрудники МОЭСК проверяют и списывают показания приборов учета, будут проходить ежемесячно до конца текущего года.

В основном, энергетики отправятся в районы с наиболее высоким уровнем потерь электроэнергии, где будут проводить обход как физических, так и юридических лиц.

Цель массового снятия показаний приборов учета потребителей – обеспечение достоверного объема оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также выявление  неучтенного потребление электроэнергии. В ходе проверок будет уделено особое внимание несоответствию показаний приборов учета, переданных потребителем в энергоснабжающую организацию, с их фактическими показаниями, а также выявлению фактов вмешательства в работу прибора учета и нарушения технических условий. По фактам нарушений действующего законодательства граждане и организации  будут привлечены к ответственности.

Кроме того, специалисты МОЭСК проведут работу по информированию потребителей о работе единого телефона «Светлой линии» 8-800-700-40-70, созданию Личного кабинета на сайте Компании и основам электробезопасности.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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