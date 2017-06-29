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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За две недели МРСК Центра и Приволжья взыскала с неплательщиков 85 млн рублей

За две недели МРСК Центра и Приволжья взыскала с неплательщиков 85 млн рублей

29 июня 2017, 14:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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За период с 12 по 25 июня 2017 года неплательщики погасили дебиторскую задолженность перед МРСК Центра и Приволжья за услуги по передаче электроэнергии в размере 85 млн рублей. Этому способствовали меры, принимаемые энергокомпанией для укрепления финансовой дисциплины, наиболее действенными из которых остаются претензионно-исковая работа и последующие исполнительные мероприятия, проводимые совместно с Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями.

Энергетики в очередной раз напоминают: проблему накопившейся задолженности самим неплательщикам выгоднее решать за столом переговоров. Это позволит избежать судебных разбирательств и применения жестких мер, предписываемых законодательством в подобной ситуации: прекращения или ограничения электроснабжения предприятий и организаций-должников, дисквалификации или даже уголовного преследования их руководства.

Недополученные средства наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, что напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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