Энергетики МОЭСК выявили нарушения в охранных зонах ЛЭП Новой Москвы

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29 июня 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») совместно с журналистами провели очередной рейд в охранных зонах ЛЭП и выявили ряд грубых нарушений.
Один из вопиющих фактов нарушения охранной зоны энергетики обнаружили в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген Новомосковского административного округа. Там на асфальтированной площадке под ЛЭП выросли груды строительных материалов, в том числе, горючих. На стихийно возникшем складе велись погрузочно-разгрузочные работы. Энергетики и журналисты пытались выйти на прямой разговор с владельцем бизнеса, но его представители забаррикадировались в «офисе», угрожая из-за закрытой двери физической расправой. По результатам проверки составлен акт. В ближайшее время фирме будет вручено предписание о недопустимости складирования стройматериалов в охранной зоне ЛЭП.
«Новая Москва – одна из точек роста на карте столицы. Это территория, где ведется бурное строительство и стремительно развивается инфраструктура. Однако не все руководители организаций согласуют проводимые работы с электросетевой компанией. Результат – технологические нарушения в сети, повреждение энергообъектов и обесточение потребителей, а также угроза жизни и нанесенный вред здоровью людей, которые попали под напряжение при выполнении несанкционированных работ», – подчеркнул главный инженер филиала МОЭСК – «Новая Москва» Александр Степанов.
С начала текущего года ущерб, нанесенный МОЭСК в результате несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП на территории Новой Москвы, составил свыше 11 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году сумма ущерба была 3,5 млн рублей.