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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Молодой специалист МРСК Центра стал участником инновационного проекта АСИ

Молодой специалист МРСК Центра стал участником инновационного проекта АСИ

29 июня 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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 Инженер 1 категории управления перспективного развития филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Дмитрий Сдвижков стал участником «Форсайт-кэмп-2017», который прошел в Тамбовской области в рамках проекта «Форсайт-навигация» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Организатором мероприятия, объединившего на своей площадке более 200 участников из 16 регионов, выступила администрация Тамбовской области совместно с АСИ.

Дмитрий  Сдвижков - выпускник «Школы губернаторского резерва» Тамбовской области,  в «Форсайт-кэмп-2017»  он участвовал  по приглашению  администрации региона.  Повестка  сессии была определена исходя из аграрной специфики области: проектирование экономики будущего в сфере продовольственного обеспечения.  Участники, разбившись, на девять команд, работали  над проектами различной актуальной тематики. Дмитрий вместе с другими молодыми специалистами – предпринимателями, управленцами, учеными – занимался разработкой проекта «Безлюдное производство».  Его основной идеей является создание на территории Тамбовской области Центра инновационных технологий, в основу функционирования которого лягут автоматизация и роботизация всех процессов производства за счет увеличения энергопотребления. В частности предполагается, что Центр займется внедрением в сельское хозяйство таких технологий как самоходные роботы-опрыскиватели, климатические камеры, фитотроны, «умные» теплицы, роботизированные фермы

Предложенная Дмитрием и его коллегами «дорожная карта» реализации проекта получила высокую оценку экспертного совета «Форсайт-кэмп-2017» под руководством первого заместителя главы администрации региона Александра Ганова. Проект молодых специалистов был признан перспективной и, как предполагается, войдет в соответствующий раздел Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года.

Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) - социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по поводу желаемого образа будущего и  соответствующих действиях в его контексте. Мероприятия «Форсайт-навигации» проводятся Агентством стратегических инициатив с 2012 года, их целью является совместное проектирование дорожных карт отраслевого и территориального развития, развитие компетенций стратегического видения в предпринимательской среде, формирование кадрового резерва для государственного управления и реального сектора экономики.

За право проведения «Форсайт-кэмп-2017» боролись команды 40 регионов России, в состав которых входили представители органов власти, бизнеса, образовательных и научных учреждений.  В итоге это право получили восемь субъектов, включая Тамбовскую область.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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