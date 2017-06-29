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Пресс-релизы

Более 150 объектов коммерческой недвижимости Заполярья обеспечены услугами связи "Ростелекома"

Более 150 объектов коммерческой недвижимости Заполярья обеспечены услугами связи Ростелекома

30 июня 2017, 10:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В июне 2017 года «Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами более 150 бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов Мурманской области.

В Заполярной столице волоконно-оптические сети связи построены в таких крупнейших торговых и бизнес-центрах, как ТРЦ «Северное Нагорное», «Форум» и «Мурманск Молл», гипермаркетах «О'КЕЙ», «Лента» и др.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлии Бондарович: «Наша компания активно сотрудничает с застройщиками, собственниками зданий и арендаторами, предлагая выгодные условия организации телеком-инфраструктуры. Сегодня уже большая часть коммерческих площадей области охвачена услугами «Ростелекома». Мы готовы приступить к работам по подключению сетей связи на любом этапе строительства объекта. Ресурсы компании позволяют проводить весь комплекс работ: от разработки проектно-сметной документации, подведения к зданию волоконно-оптических линий, монтажа кабельной разводки внутри помещений до подготовки документов для сдачи объекта».

Услуги «Ростелекома» доступны для всех категорий корпоративных клиентов. Для представителей среднего и малого бизнеса актуальны следующие услуги: высокоскоростной интернет, телефония и «Интерактивное ТВ». Для представителей крупных корпоративных клиентов региона востребованными услугами являются «Виртуальный офис», «Аудиоконференция», «Виртуальный ЦОД» и др.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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