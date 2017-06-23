Более 700 договоров на техприсоединение исполнил волгоградский филиал МРСК Юга в 2017 году

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») с начала 2017 года исполнили обязательства по 703 договорам на технологическое присоединение (ТП) к своим электросетям, предоставив новым потребителям 19, 3 МВт мощности.
Самым крупным объектом, подключенным к сетям филиала, стало перерабатывающее предприятие, расположенное в городе Волгограде. Общая присоединенная мощность объекта составила 0,4 МВт.
Во втором полугодии 2017 года волгоградский филиал компании планирует подключить к электросетям 300 объектов, большинство из которых относятся к индивидуальному жилищному сектору региона. Планируемая подключаемая мощность 86 МВт. Волгоградский филиал компании согласовывает свою работу с администрациями муниципальных образований области на стадии утверждения перечня планируемых к застройке территорий.