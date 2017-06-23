 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 700 договоров на техприсоединение исполнил волгоградский филиал МРСК Юга в 2017 году

Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») с начала 2017 года исполнили обязательства по 703 договорам на технологическое присоединение (ТП) к своим электросетям, предоставив новым потребителям 19, 3 МВт мощности.

Самым крупным объектом, подключенным к сетям филиала, стало перерабатывающее предприятие, расположенное в городе Волгограде. Общая присоединенная мощность объекта составила 0,4 МВт.

Во втором полугодии 2017 года волгоградский филиал компании планирует подключить к электросетям 300 объектов, большинство из которых относятся к индивидуальному жилищному сектору региона. Планируемая подключаемая мощность 86 МВт. Волгоградский филиал компании согласовывает свою работу с администрациями муниципальных образований области на стадии утверждения перечня планируемых к застройке территорий.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!