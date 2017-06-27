Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" обратился в Государственную жилищную инспекцию с просьбой проверить деятельность управляющих организаций

В июне 2017 года гарантирующий поставщик электрической энергии на территории г. Брянска и Брянской области – филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» – обратился в Государственную жилищную инспекцию по Брянской области (ГЖИ) с просьбой провести внеплановые проверки в отношении исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ), имеющих задолженность за потребленную электрическую энергию более 3-х расчетных периодов. Обращение вызвано тем, что систематические неплатежи исполнителей коммунальных услуг негативно влияют на стабильность и безопасность энергоснабжения потребителей Брянской области.



Больше всего вопросов у гарантирующего поставщика вызывает деятельность следующих организаций, самостоятельно осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание с собственниками жилых помещений (суммы и периоды задолженности представлены по данным на 1 июня 2017):



МКП «ЖКХ пос. Старь» – 1,6 млн. рублей, 20 расчетных периодов (месяцев);

ООО «Вымпел» – 1,6 млн. рублей, 19 расчетных периодов;

ООО «Дом-сервис» – 3,3 млн. рублей, 11 расчетных периодов;

ООО «УК «Славянская» – 363 тысячи рублей, 4 расчетных периода;

ООО «Управление жилыми домами» – 1,5 млн. рублей, 3 расчетных периода;

ООО «Нормаль-М» – 2,4 млн. рублей, 3 расчетных периода;

ООО «Профгарант» – 4,3 млн. рублей, 8 расчетных периодов;

ТСЖ «Центральное» – 194 тыс. рублей, 7 расчетных периодов.



В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (утверждены постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416) должны выполняться следующие стандарты организации и осуществления расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (МКД), включая услуги и работы по управлению МКД, и коммунальные услуги, в том числе:



- начисление обязательных платежей и взносов;

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в МКД;

- осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями (РСО) за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения;

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.



Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», на исполнителей коммунальных услуг возложена обязанность по своевременному перечислению ресурсоснабжающим организациям поступивших от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежных средств.



Таким образом, растущая задолженность исполнителей коммунальных услуг свидетельствует о нарушении правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Согласно пункту 1 статьи 7.23.3 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, штраф для юридических лиц составляет от 150 до 250 тысяч рублей.



- Наша компания регулярно проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности исполнителей коммунальных услуг: активная претензионно-исковая работа, совместные рейды со службой судебных приставов в отношении должников как физических, так и юридических лиц, перевод потребителей на прямые расчеты за потребленную электрическую энергию. Также мы совместно с представителями Брянской городской администрации проводим совещания с руководством УК и ТСЖ, имеющих задолженность за электроэнергию. Следует отметить, что процент оплаты физических лиц, оплачивающих энергоресурс напрямую гарантирующему поставщику, составляет 99%. Это говорит о том, что практически все бытовые абоненты оплачивают квитанции своевременно и в полном объеме, в то время как через посредников, т.е. исполнителей коммунальных услуг, процент оплаты энергоресурса существенно сокращается, - комментирует уполномоченный представитель филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» Валерий Гричанный. – Мы обратились в Государственную жилищную инспекцию по Брянской области с просьбой принять меры, предусмотренные действующим законодательством, которые помогут выявить причины неплатежей и в результате будут способствовать снижению дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг. Уверен, что совместными усилиями нам удастся изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.