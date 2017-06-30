Функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Алтайского края и Республики Алтай переданы Новосибирскому РДУ

30 июня в рамках оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике состоялась передача Новосибирскому РДУ функций управления энергосистемой Алтайского края и Республики Алтай. Теперь в укрупненную операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» входят объекты электроэнергетики, расположенные на территории трех субъектов Российской Федерации.



Оптимизация структуры АО «СО ЕЭС» направлена на повышение качества оперативно-диспетчерского управления за счет выравнивания производственной загрузки региональных диспетчерских управлений с одновременной концентрацией квалифицированного персонала и повышением уровня технологической оснащенности филиалов Системного оператора, операционная зона которых увеличивается.



В ходе реализации проекта укрупнения операционной зоны Новосибирского РДУ выполнен комплекс организационных и технических мероприятий. В частности, пересмотрен перечень объектов диспетчеризации с их распределением по способу управления. Подготовлена документация, регулирующая взаимоотношения субъектов электроэнергетики Алтайского края и Республики Алтай с Новосибирским РДУ, инструкции и другая техническая документация, необходимая для организации оперативно-диспетчерского управления в новой операционной зоне. Организованы каналы диспетчерской связи и передачи технологической информации между Новосибирским РДУ и объектами электроэнергетики Алтайского края и Республики Алтай. Оборудованы дополнительные рабочие места для персонала Новосибирского РДУ в связи с расширением структуры филиала. Обеспечена подготовка персонала к выполнению функций в укрупненной операционной зоне, в том числе проведена государственная аттестация диспетчеров Новосибирского РДУ.



В декабре прошлого года в Новосибирском РДУ завершена реконструкция диспетчерского зала для обеспечения надежного управления электроэнергетическим режимом энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. В процессе реконструкции проведено дооснащение диспетчерского зала современным оборудованием и установка нового диспетчерского щита. Это позволит эффективно организовать работу диспетчерской смены в условиях расширения операционной зоны Новосибирского РДУ и увеличения объема поступающей в диспетчерский центр технологической информации.



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай» (Алтайское РДУ) 30 июня 2017 г. прекратил свою деятельность по управлению электроэнергетическим режимом.



В Алтайском крае и Республике Алтай создано представительство АО «СО ЕЭС», в компетенцию которого входят задачи, не связанные непосредственно с управлением электроэнергетическими режимами энергосистемы. Представительство будет обеспечивать взаимодействие Системного оператора с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальными органами Ростехнадзора, МЧС России, защиту прав и законных интересов Общества и осуществлять функции по планированию развития и техническому контроллингу для надежного функционирования электроэнергетики региона.



Директором представительства АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай 2 июня 2017 г. назначен Виталий Магера, до этого занимавший должность начальника отдела перспективного развития и технологических присоединений Филиала АО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ.



При реализации проекта укрупнения операционной зоны в основном обеспечено трудоустройство персонала Алтайского РДУ в Новосибирское РДУ в другие филиалы АО «СО ЕЭС». Оказано содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников Алтайского РДУ в электросетевые и генерирующие компании Сибирского региона.