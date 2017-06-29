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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа взыскивает 104 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа взыскивает 104 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

30 июня 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») продолжает планомерную работу, направленную на погашение просроченной задолженности за потребленную электроэнергию. Одним из действенных инструментов воздействия на должников является претензионно-исковая работа. За пять месяцев 2017 г. подано в суд 2 409 исковых заявлений о взыскании 104 млн рублей. Удовлетворено 836 исков на общую сумму 8,3 млн рублей. В производстве остается 1 573 дела на сумму 95,7 млн рублей.

«В настоящее время филиал активно готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду, нам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в полном объеме и в срок. В связи с этим вопрос погашения долгов важен вдвойне – основная часть средств за оказанные предприятием услуги пойдет на выполнение производственных задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения потребителей республики», - подчеркивает директор филиала Султан Цечоев.

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» в очередной раз обращается ко всем потребителям, имеющим задолженность, с требованием в кратчайшие сроки погасить долги. В противном случае компания будет вынуждена подать исковое заявление в суд (в настоящее время исковые требования в суд возможны даже при сравнительно небольшой сумме задолженности). В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в рамках исполнительного производства к должнику могут быть применены меры принудительного исполнения, а именно: обращение взыскания на имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, изъятие имущества, присужденного взыскателю; наложение ареста на имущество; принудительное выселение из жилого помещения, освобождение нежилого помещения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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