Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа взыскивает 104 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

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30 июня 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») продолжает планомерную работу, направленную на погашение просроченной задолженности за потребленную электроэнергию. Одним из действенных инструментов воздействия на должников является претензионно-исковая работа. За пять месяцев 2017 г. подано в суд 2 409 исковых заявлений о взыскании 104 млн рублей. Удовлетворено 836 исков на общую сумму 8,3 млн рублей. В производстве остается 1 573 дела на сумму 95,7 млн рублей.
«В настоящее время филиал активно готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду, нам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в полном объеме и в срок. В связи с этим вопрос погашения долгов важен вдвойне – основная часть средств за оказанные предприятием услуги пойдет на выполнение производственных задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения потребителей республики», - подчеркивает директор филиала Султан Цечоев.
Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» в очередной раз обращается ко всем потребителям, имеющим задолженность, с требованием в кратчайшие сроки погасить долги. В противном случае компания будет вынуждена подать исковое заявление в суд (в настоящее время исковые требования в суд возможны даже при сравнительно небольшой сумме задолженности). В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в рамках исполнительного производства к должнику могут быть применены меры принудительного исполнения, а именно: обращение взыскания на имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, изъятие имущества, присужденного взыскателю; наложение ареста на имущество; принудительное выселение из жилого помещения, освобождение нежилого помещения.