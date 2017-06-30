Карелэнерго повышает надежность распределительных сетей в рамках ремонтной программы

В филиале МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» продолжается реализация ремонтной программы 2017 года. На финансирование Программы направлено 186,5 млн рублей. Почти половина средств – 90,3 млн рублей – предусмотрена на ремонт электросетевого оборудования на территории, расположенной в зоне ответственности Южно-Карельских электрических сетей.



ЮКЭС является самым крупным производственным отделением «Карелэнерго», обслуживает семь административных районов Республики Карелия: Медвежьегорский, Пудожский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Кондопожский и Петрозаводский городской округ.



Как рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Карелэнерго» Эдуард Королюк, в первом полугодии реализован один из крупных проектов по капитальному ремонту линии электропередачи напряжением 10 кВ «Спасская Губа – Вохтозеро» в Кондопожском районе. Во время ремонтных работ произведена замена 91 опоры и 351 изолятора. Порядка 8 км неизолированного провода заменено на самонесущий изолированный провод (СИП). Все работы проведены собственными силами филиала «Карелэнерго».



На территории Кондопожского района в настоящее время реализуется еще один масштабный проект по ремонту линии электропередачи напряжением 10 кВ «Березовка – Кивач». Подрядчик осуществляет замену 169 опор и 813 изоляторов. Неизолированный провод будет заменен на СИП. Общая протяженность по трассе составит 3,3 км. Работы планируется завершить до конца сентября этого года.



Программой предусмотрены ремонтные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ. Реализация мероприятий по замене опор и электрических проводов охватит все районы, обслуживаемые ЮКЭС.



– При включении электросетевых объектов в Программу «Карелэнерго» учитывало не только их нынешнее техническое состояние, – отметил Эдуард Королюк. – Особое внимание обращалось на мнение жителей тех населенных пунктов, в которых случались технологические сбои в энергоснабжении.



В частности это населенные пункты: в Пряжинском районе – д.Угмойла, д.Мандера, с.Святозеро; в Кондопожском районе – с.Кончезеро; в Прионежском районе – д.Вилга, д.Матвеева Сельга; в Олонецком районе – с.Михайловское, с.Видлица, д.Рыпушкалица; в Медвежьегорском районе – д.Фоймогуба; в Пудожском районе – д.Кодачи, п.Подпорожье, п.Чернореченский.



На проведение указанных ремонтных работ в 2017 году запланировано 6,5 млн рублей. Всего будет заменено 297 дефектных и, как следствие, потенциально травмоопасных опор, а также порядка 5 км неизолированного провода – на СИП.



Приоритетным направлением Программы является ремонт основной сети, связывающей Южно-Карельские и Западно-Карельские электросети. Ремонтные работы на системообразующих линиях «Пальезерская ГЭС – Березовка» и «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» включает в себя замену линейной изоляции – всего это 2,5 тыс. изоляторов, из них 700 изоляторов заменено уже в первом полугодии.



Также в ремонтной программе «Карелэнерго» запланирован капитальный ремонт административных и производственных зданий Южно-Карельских электрических сетей. Все работы будут произведены до конца 2017 года.