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Новости компаний

Круглый стол "Развитие безопасных производств. Снижение экологических рисков" прошел в Москабельмет

Круглый стол Развитие безопасных производств. Снижение экологических рисков прошел в Москабельмет

30 июня 2017, 15:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

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Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

29 июня 2017 года на площадке «Москабельмет» Комитет по экологической политике Московской городской думы совместно с Префектурой ЮВАО, Советом директоров ЮВАО при участии представителей контролирующих органов и заинтересованных сторон провели круглый стол на тему снижения экологических рисков на промышленных предприятиях.

Важно отметить, что Совет директоров ЮВАО заработал в апреле 2017 года, в его состав вошли 40 человек, в том числе руководители крупнейших предприятий, расположенных в ЮВАО. Примечательно, что мероприятие в таком составе проводилось впервые. И мы вдвойне рады, что проводилось оно именно на площадке Группы компаний «Москабельмет».

Главным спикером заседания стала Зоя Михайловна Зотова, депутат Московской государственной Думы и председатель комиссии МГД по экологии.

Среди приглашённых присутствовали Алексей Валентинович Мишин (депутат МГД), Михаил Константинович Портнов (Президент ГК «Москабельмет»), Сергей Генрихович Толкачев (зам.префектам ЮВАО), Геннадий Иванович Мещанов (ген.директор ВНИИКП) и другие.

Всего в мероприятии приняло участие более 40 представителей государственных структур и руководителей промышленных предприятий.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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